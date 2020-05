Anzeige

Polizei Fischerhütte geht in Flammen auf Jugendliche hatten in der Hütte in der Nacht eine Party gefeiert - zum Glück wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Feuerwehr musste zu einer Fischerhütte in Traitsching ausrücken. Foto: André Baumgarten/Archiv

Traitsching.In Traitsching (Lkr. Cham) ist eine Fischerhütte in Flammen aufgegangen - zum Glück wurden aber keine Menschen verletzt. Mehrere Jugendliche, die in der Hütte in der Nacht eine Party gefeiert und dort auch übernachtet hatten, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Einer von ihnen hatte gegen 7 Uhr morgens die Flammen bemerkt und seine Freunde aufgeweckt. Der Brand ereignete sich im Ortsteil Thannet. Die kleine Hütte wurde erheblich zerstört. Der Schaden wird von der Polizei auf 10 000 Euro geschätzt. Alle umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Die Feuerwehr Sattelbogen übernahm die Brandwache.

Weitere