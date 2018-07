Brauchtum

Fischertag trotzt weiter der Kritik der Tierschützer

Mehr als 1000 Teilnehmer werden am Samstag trotz heftiger Kritik von Tierschützern wieder beim Fischertag im schwäbischen Memmingen auf Forellenjagd gehen. Um 8.00 Uhr werden die Teilnehmer nach einem Böllerschuss in den Stadtbach springen und mit Netzen Jagd auf den größten Fisch machen. Fischerkönig wird, wer die schwerste Forelle erwischt. Zuvor ist am frühen Morgen bereits ein Zug der Fischer durch die Stadt geplant.