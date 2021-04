Anzeige

Brände Fischstäbchen im Toaster lösen Küchenbrand aus Weil er Fischstäbchen im Toaster zubereiten wollte, hat ein Mann einen Wohnungsbrand ausgelöst.

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Kaufbeuren.Der 61-Jährige sei am späten Dienstagabend bei eingeschaltetem Toaster eingeschlafen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Geweckt wurde er kurz darauf von seinem Rauchmelder.

Der Mann konnte das Feuer in seiner Küche laut Polizei selbst löschen. Die Wohnung in Kaufbeuren ist wegen einer starken Rußbildung während des Brands vorerst nicht mehr bewohnbar. Der 61-Jährige kam wegen einer möglichen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-203419/2