Brand Flammen in Wohnung einer Rentnerin Brandherd war wohl ein Mülleimer. Der Schaden ist wegen starker Rauchentwicklung beträchtlich. Verletzt wurde aber niemand.

Mail an die Redaktion Die Feuerwehr (Motive aus Burglengenfeld, Lkr. Schwandorf) ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahre einsatzbereit. Foto: André Baumgarten

Reichenbach.In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Reichenbach (Lkr. Cham) ausrücken. Wie die Polizeiinspektion Roding mitteilte, war der Brand gegen 23.30 Uhr im Zuhause einer Rentnerin ausgebrochen. Ein Mülleimer stand in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber rasch unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden ist mit mindestens 10 000 Euro trotzdem hoch. Grund ist laut Polizei, dass die Wohnung stark verrußt wurde. Zur Brandursache bedürfe es noch weiterer polizeilicher Ermittlung, heißt es in der Mitteilung.

