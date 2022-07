Amberg-Sulzbach Flammen statt Abkühlung: Bub setzt Pool in Brand

Ein Bub aus der Oberpfalz hat versehentlich den Familienpool in Brand gesetzt. Der Zwölfjährige aus Birgland (Landkreis Amberg-Sulzbach) wollte am Sonntag in dem mit Holz geheizten Pool baden gehen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

dpa