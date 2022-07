Lebensmittel Fleischerzeugung in Bayern geht zurück

In den bayerischen Schlachthöfen und bei Hausschlachtungen ist im vergangenen Jahr weniger Fleisch produziert worden als im Jahr zuvor. 755.800 Tonnen zum Verzehr geeignetes Fleisch wurde dort aufbereitet, das ist ein Minus von 2,6 Prozent. Das teilte das Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mit. Nicht eingerechnet wurde Geflügelfleisch.

dpa