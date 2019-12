Fussball Flick findet Klopps Liverpool-Verlängerung logisch Für Bayern Münchens Trainer Hansi Flick ist die Vertragsverlängerung von Jürgen Klopp beim Champions-League-Sieger FC Liverpool keine Überraschung, sondern ein logischer Schritt.

Mail an die Redaktion Jürgen Klopp aus Deutschland, Trainer von FC Liverpool, feiert den Sieg. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

München.„Das Gesamtpaket stimmt“, sagte der 54-jährige Flick am Freitag in München zur Verbindung zwischen Klopp, dem Verein und der Mannschaft. Der 52 Jahre alte Klopp habe in Liverpool „einen Hype ausgelöst“. Was die Reds auf dem Fußballplatz zeigten, sei „ganz große Klasse“. Klopp verlängerte beim ungeschlagenen Tabellenführer der englischen Premier League vorzeitig bis 2024.