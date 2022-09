Bundestrainer Flick gibt zu: Abschied bei Bayern „hat mir sehr wehgetan“

Für Bundestrainer Hansi Flick war die Trennung vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ein schmerzhafter Akt. „Ich habe es mir nicht anmerken lassen, aber den FC Bayern als Trainer zu verlassen, hat mir sehr wehgetan“, schrieb der 57-Jährige in seinem Buch „Im Moment - Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt“. Die „Bild-Zeitung“ veröffentlichte am Samstag Auszüge daraus.

dpa