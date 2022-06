Anzeige

Nations League Flick glaubt an Sané: „Wir werden ihn unterstützen“ Bundestrainer Hansi Flick will Leroy Sané weiter fördern, weil er von den Qualitäten des Bayern-Profis für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolut überzeugt ist. „Er ist ein wichtiger Spieler. Er kann ein Unterschiedsspieler sein“, sagte Flick am Montag in Herzogenaurach: „Wir werden ihn unterstützen.“

dpa

Mail an die Redaktion Leroy Sané (M) beim Aufwärmen auf dem Trainingsplatz. Foto: Daniel Löb/Daniel Löb/dpa

Herzogenaurach.Ob er Sané nach dessen mäßiger Leistung beim 1:1 gegen Italien auch am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) beim zweiten Nations-League-Spiel in München gegen England wieder in der Startelf aufbieten wird, ließ der Bundestrainer gleichwohl offen. Unterstützung drücke sich nicht allein dadurch aus, bemerkte Flick. Sané habe als Spieler „enorme Qualitäten“. Entscheidend sei aber bei dem Flügelstürmer auch immer, auf dem Platz „die Bereitschaft zu zeigen, dass er aktiv ist“.