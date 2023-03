Bundestrainer Flick sieht gute Bayern-Chancen gegen Man City

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick sieht die schweren Lose für seinen Ex-Club FC Bayern München auf dem Weg ins Champions-League-Finale durchaus positiv. „Ich finde es immer schön, wenn man auf dem Weg, wenn man etwas gewinnen will, die Besten auch ausschalten kann“, sagte der 58-Jährige am Freitag in einer Medienrunde.

dpa