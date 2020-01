Fussball Flick über Weggefährte Löw: „Hat eine Ära geprägt“ Hansi Flick hat dem langjährigen Weggefährten Joachim Löw kurz vor dessen Geburtstag große Verdienste für den deutschen Fußball bescheinigt.

Mail an die Redaktion Joachim Löw bei einer Pressekonferenz. Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv

München.„Ich wünsche ihm auf jeden Fall das, was das Wichtigste im Leben ist: Gesundheit und Zufriedenheit. Er hat schon eine Ära geprägt“, sagte der Coach des FC Bayern München am Freitag über den Bundestrainer. Löw machte Flick 2006 zu seinem Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Acht Jahre später wurde das Duo im letzten gemeinsamen Länderspiel in Rio de Janeiro Weltmeister.

„Er ist einer, der sehr akribisch arbeitet und mit seinem Team arbeitet. Für ihn steht auch der Fußball im Vordergrund, das schöne im Fußball. Er hat in den Jahren gezeigt, dass seine Mannschaft attraktiven Fußball spielt - und er hat sehr viel für den deutschen Fußball getan“, würdigte Flick. Löw wird am Montag 60 Jahre alt. Seit 2006 ist er Bundestrainer.