Anzeige

Fussball Flick vorm Finale: „Krone aufsetzen“ Hansi Flick will sein erstes Champions-League-Finale als Trainer auf Anhieb gewinnen und seine Premieren-Spielzeit mit dem FC Bayern München gleich mit dem Titel-Triple krönen.

Merken

Mail an die Redaktion Trainer Hansi Flick von München. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Lissabon.„Morgen ist ein besonderes Spiel. Man kann sich die Krone aufsetzen“, sagte der 55-Jährige vor dem Endspiel an diesem Sonntag (21.00 Uhr) in Lissabon gegen Paris Saint-Germain. Auch Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich äußerte sich bei der virtuellen Pressekonferenz am Samstag im Estádio da Luz sehr entschlossen: „Jetzt wollen wir das Ding auch holen!“

Flick antwortete Fragen nach der Aufstellung vage. Er wolle die Erkenntnisse des Abschlusstrainings abwarten. Bei diesem sollte der beim Halbfinalerfolg gegen Olympique Lyon mit muskulären Problemen ausgewechselte Innenverteidiger Jérôme Boateng einen Härtetest absolvieren. „Ich hoffe, dass Jérôme fit ist, dass er den Test besteht“, sagte Flick.

Weltmeister Benjamin Pavard traut er nach dem kurzen Comeback gegen Lyon offenbar noch nicht wieder einen Einsatz von Anfang an zu. „Ich bin nicht davon überzeugt, dass er zu hundert Prozent fit ist“, sagte Flick. Zuvor hatte Kimmich gesagt, dass er „bisher mal davon ausgehe“, dass er wieder rechts verteidigen werde.

Flick ließ auch offen, ob er auf der linken Angriffsseite erneut Ivan Perisic aufbieten werde. Alternativen wären Kingsley Coman oder auch dahinter Philippe Coutinho. Grundsätzlich bemerkte der 55-Jährige: „Wir haben das dritte Spiel in einer Woche und müssen natürlich auch beachten, wie es mit der Kraft aussieht.“