Anzeige

Fussball Flick wechselt viermal bei Bayern Trainer Hansi Flick bietet eine auf vier Positionen veränderte Startelf des FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt auf.

Merken

Mail an die Redaktion Bayerns Trainer Hansi Flick steht an der Seitenlinie. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Archivbild

München.Im Vergleich zum 4:0 gegen Atlético Madrid am vergangenen Mittwoch in der Champions League kommen am Samstag Jérôme Boateng, Alphonso Davies sowie die Neuzugänge Bouna Sarr und Douglas Costa neu in die Anfangsformation. Nach einer mehrwöchigen Verletzungspause sitzt zudem Fußball-Nationalspieler Leroy Sané erstmals wieder als Joker auf der Bank.

Eintracht-Coach Adi Hütter setzt bei den noch ungeschlagenen Frankfurtern auch in der wieder zuschauerlosen Allianz Arena auf sein starkes Offensivtrio mit Daichi Kamada, Bas Dost und André Silva. Mindestens einer der drei Akteure war an den ersten vier Spieltagen an den bislang sieben Toren der Hessen beteiligt.