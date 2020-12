Anzeige

Fussball Flick will Serie mit Sieg ausbauen Der FC Bayern will beim erwarteten Comeback von Alphonso Davies seine Erfolgsbilanz in der Champions League verbessern.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Trainer Hansi Flick an der Seitenlinie. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.„Wir haben eine Serie, die wollen wir ausbauen. Da gehört dazu, dass wir das Spiel gewinnen“, sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor dem Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Lokomotive Moskau. Die Münchner stehen als Gruppensieger und Achtelfinalist schon fest. Erstmals seit seiner Ende Oktober erlittenen Sprunggelenkverletzung ist Außenverteidiger Davies zurück. Verzichten muss Flick auf Joshua Kimmich, Javi Martínez und Corentin Tolisso.

Seit einem 2:3 gegen Manchester City im Dezember 2013 hat der deutsche Fußball-Rekordmeister in Europa kein Heimspiel mehr vor der K.o.-Phase verloren. Wettbewerbsübergreifend ist der FC Bayern in allen 20 Pflichtspielen des Jahres in der Allianz Arena unbesiegt. Sollte das Flick-Team in den verbleibenden beiden Heimspielen gegen Moskau und Wolfsburg in der Liga nicht verlieren, würde der FC Bayern erstmals seit 1981 ein Jahr komplett ohne Heimniederlage abschließen.

Startelfeinsatz für Davies noch offen

Nachdem die Münchner zuletzt beim 1:1 gegen Atlético Madrid auf Stars wie Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka verzichteten, dürfte es diesmal vermutlich nicht so viele Pausen geben. „Wir wissen noch nicht, ob wir richtig durchwechseln“, sagte Flick am Dienstag. „Wir wollen das Spiel gewinnen und die drei folgenden Bundesliga-Spiele genauso.“

Ob der 20-jährige Kanadier Davies in der Startformation steht oder eingewechselt wird, ließ der 55-Jährige offen. Bei Tolisso äußerte Flick die Hoffnung, dass dieser am Wochenende gegen Union Berlin wieder zum Kader gehören könnte. „Aber auch bei ihm müssen wir die Entwicklung beobachten – wie auch bei Joshua Kimmich“, sagte Flick. (dpa)