Bundestrainer Flick wünscht sich mehr Spannung in der Bundesliga

Bundestrainer Hansi Flick wünscht sich in der Fußball-Bundesliga mehr Spannung im Titelrennen. „Es würde uns schon guttun, wenn wir wie in England vier, fünf Mannschaften hätten, die um den Titel mitspielen könnten“, sagte der 57-Jährige am Montag bei einem Besuch im Trainingslager des VfL Wolfsburg im österreichischen Seefeld.

dpa