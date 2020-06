Anzeige

Fussball Flick würdigt Klopps Meisterstück: „Sensationelle Arbeit“ Hansi Flick hat Jürgen Klopp zum ersehnten Meistertitel des FC Liverpool gratuliert.

Mail an die Redaktion Bayern Münchens Trainer Hansi Flick auf dem Spielfeld. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Liverpool.„Es ist eine herausragende Arbeit, die er in Liverpool macht. Es ist hervorragend zu sehen, wie sie Fußball spielen, aber auch, wie er mit seiner Art und Weise den ganzen Verein, die Fans mobilisiert hat und enorm viele Emotionen dabei sind“, sagte der Trainer des FC Bayern München am Freitag. Klopp führte Liverpool in dieser Saison zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren.

„Es ist schade, genauso wie das für uns schade ist, dass die Fans nicht so mit eingebunden sind. Das wird in die Geschichte eingehen, aber damit müssen wir klarkommen“, sagte Flick mit Blick auf Geisterspiele und Abstände in Corona-Zeiten. „Trotzdem sind wir beide sehr happy, dass es uns geglückt ist, dass wir die Meisterschaft geholt haben.“

Klopp sei in der Rangliste der deutschen Trainer weit oben zu sehen, sagte Flick. „Er hat mit Dortmund und Mainz unter anderen Voraussetzungen erfolgreich gearbeitet und auch in Liverpool sensationelle Arbeit gemacht“, sagte Flick. Ob man Klopp noch einmal als Trainer in Deutschland sehe, vermochte der 55-Jährige nicht zu prognostizieren. „Das kann nur er selbst beantworten.“