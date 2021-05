Anzeige

Kriminalität Fliegender Wechsel: Fahrplatz-Tausch vor Polizeikontrolle Mit einem fliegenden Fahrerwechsel haben ein Mann und eine Frau in Oberfranken versucht, Polizisten bei einer Verkehrskontrolle zu überlisten.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Münchberg.Eine Streife der Verkehrspolizei hielt die beiden auf der Autobahn 9 bei Münchberg (Landkreis Hof) an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatten die Beamten gesehen, dass der Mann am Steuer gesessen war.

Während die Polizisten am Sonntag auf das Auto zugingen, tauschten der 35-Jährige und seine 30 Jahre alte Beifahrerin den Angaben zufolge schnell die Plätze. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer keinen Führerschein. Gegen beide wird nun ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210503-99-446834/2