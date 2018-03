Notfälle Fliegerbombe: Evakuierung in Neu-Ulm Tausende Menschen müssen am Sonntag in Neu-Ulm ihre Wohnungen verlassen. Auch der Bahnhof liegt in der Sperrzone.

Mail an die Redaktion Ein Schild steht in Neu-Ulm (Bayern) am Ortseingang. In der Stadt wird am Sonntag eine Fliegerbombe evakuiert. Foto: Stefan Puchner/dpa

Neu-Ulm.Für die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Sonntag in Neu-Ulm rund 12 600 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ab 8.30 Uhr wird ein Gebiet von etwa einem halben Kilometer um die Bombe herum zunächst evakuiert. Da auch der Bahnhof in der Sperrzone liegt, werden die Züge bereits ab 8.00 Uhr zum Hauptbahnhof im benachbarten Ulm umgeleitet.

Nach Angaben der Stadt dauert die Evakuierung des Sperrgebietes voraussichtlich etwa sechs Stunden. Danach können die Sprengmeister mit der Entschärfung beginnen. Wie lang die Aktion insgesamt dauern wird, ist noch unklar. Die Behörden wollen auf jeden Fall bis zur Dämmerung fertig sein.

Die Bombe war am Donnerstag auf einer Baustelle entdeckt worden. Ungewissheit bringt der Verdacht auf eine weitere Bombe auf dem Gelände. Ob auch dies eine nicht detonierte Fliegerbombe ist, soll ebenfalls im Laufe des Sonntags geklärt werden. Bereits am 2. März war auf der Baustelle eine 75 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe entschärft worden. Da sie wesentlich kleiner war, konnte sie mit einem deutlich geringeren Aufwand unschädlich gemacht werden.

