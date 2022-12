Bauarbeiten Fliegerbombe gefunden: Evakuierung in Geretsried

Bei Bauarbeiten in einem Wohngebiet in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist am Samstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Sicherheitsbereich von 300 Metern seien aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen, sagte ein Sprecher der Stadt Geretsried. In dem betroffenen Bereich wohnen nach seinen Angaben rund 2700 Menschen.

dpa