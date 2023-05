Notfälle Fliegerbombe in Aschaffenburg entschärft

Die in Aschaffenburg gefundene Fliegerbombe ist am Dienstagabend entschärft worden. Das teilte die Polizei Unterfranken auf Twitter mit. „Es kann nun jedoch zu kleineren Detonationen am Fundort kommen. Hierbei besteht jedoch keinerlei Gefahr“, hieß es.

dpa