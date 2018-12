Notfälle

Fliegerbombe in München entschärft

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in München entschärft worden. Die Bewohner des abgesperrten Gebiets im Stadtteil Freimann konnten am Mittwochmittag wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Etwa 1000 Menschen waren von der Sperrung und Räumung betroffen gewesen.