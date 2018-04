Notfälle Fliegerbombe in Neu-Ulm entschärft

Mail an die Redaktion Polizisten bereiten sich auf die Evakuierung vor. Foto: Stefan Puchner

Neu-Ulm.Eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist am frühen Freitagnachmittag in Neu-Ulm entschärft worden. Die Sicherheitszone rund um den Fundort wird bis zum Abtransport des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg bestehen bleiben, wie die Polizei mitteilte. Am Vormittag hatten rund 12 000 Menschen das Gebiet verlassen müssen. Auch der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Insgesamt ist es die dritte Fliegerbombe, die binnen weniger Wochen auf einer Großbaustelle gefunden wurde.