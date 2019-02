Notfälle Fliegerbombe in Nürnberg gefunden Das Areal um den Fundort ist für die Entschärfung weiträumig abgesperrt. Auch ein Krankenhaus muss geräumt werden.

Mail an die Redaktion In Nürnberg muss eine Fliegerbombe entschärft werden. Foto: Marcus Führer/dpa

Nürnberg.Wegen eines Bombenfunds werden im Nürnberger Stadtteil Höfen mehrere Gebäude evakuiert. Bei dem Sprengkörper handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit chemischem Langzeitzünder, wie die Stadt am Montag mitteilte. Das Areal um den Fundort im Südwesten der Stadt wurde weiträumig abgesperrt. Eine extra für den Einsatz gebildete Koordinierungsgruppe hat laut Mitteilung die sofortige Evakuierung in einem Radius von 1000 Metern angeordnet. Auch ein Krankenhaus in der Nähe muss geräumt werden.

