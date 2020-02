Notfälle Fliegerbombe in Tirschenreuth entdeckt Am Donnerstag wurde bei Tirschenreuth eine Fliegerbombe bei Baggerarbeiten gefunden. Jetzt sind Experten gefragt.

Mail an die Redaktion Bei Baggerarbeiten wurde in Lengenfeld (Tirschenreuth) eine Fliegerbombe entdeckt. Foto: Matthes/Archiv

Tirschenreuth.Bei Baggerarbeiten im oberpfälzischen Tirschenreuth ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Bisher wird von keiner Gefährdung ausgegangen, teilte die Polizei Tirschenreuth am Freitag mit. Die Fliegerbombe wurde am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Lengenfeld entdeckt. Spezialisten des Kampfmittelräumungsdienst begutachten den Fund am Freitagvormittag gegen 10 Uhr und entscheiden, ob die Fliegerbombe entschärft oder gesprengt wird. (dpa/pm)

