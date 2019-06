Brand Floß: Scheune mit Stallung ausgebrannt 200 Feuerwehrleute bringen Feuer unter Kontrolle. Keine Verletzten zu beklagen. Hausbesitzer treibt Rinder aus dem Stall.

In der Spitze waren im Floßer Ortsteil Gösen rund 200 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Floss.Anwohner eines landwirtschaftlichen Anwesens im Floßer Ortsteil Gösen (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) haben am Freitag gegen 1.20 Uhr ein Feuer in einer an das Wohnhaus angebauten Scheune mit Stallung bemerkt. Der Brand brach laut Polizei aus bisher nicht geklärter Ursache aus. Nach kurzer Zeit stand das rund 15 mal 40 Meter große Gebäude komplett in Flammen. Ein Großteil der darin befindlichen 65 Rinder wurden durch den 47-jährigen Hausbesitzer noch aus dem Gebäude getrieben, die Tiere blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Weitere Tiere waren zunächst in der Stallung eingeschlossen, konnten aber anschließend ebenfalls befreit werden. Sie wurden vor Ort durch den verständigten Veterinär des Landratsamtes Neustadt/Waldnaab begutachtet.

Von den vier Anwohnern wurde niemand verletzt.

Die alarmierten umliegenden 13 Feuerwehren verhinderten unter Leitung des Kommandanten aus Floß ein Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus. In der Spitze waren rund 200 Einsatzkräfte vor Ort.

Das Feuer wurde gegen 2 Uhr unter Kontrolle gebracht und war gegen 3 Uhr weitestgehend gelöscht. Die Nacharbeiten dauerten allerdings noch an.

Weitere Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache werden am Freitagmorgen fortgeführt.

