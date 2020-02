Verkehr Flucht durch Weinberg: Polizisten fassen Rollerfahrer zu Fuß Ein uneinsichtiger Rollerfahrer hat die Polizei in Unterfranken buchstäblich auf Trab gehalten.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: picture alliance / Friso Gentsch/dpa/Archiv/Illustration

Kitzingen.Der Kontrolle am Montag entzog sich der 16-Jährige in Kitzingen durch einen wilden Ritt übers Feld und in einen Weinberg. Dort mussten die Beamten ihren Wagen stehenlassen und die Verfolgung zu Fuß aufnehmen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An einer Hecke konnte der Fahrer schließlich gestellt werden. Die Gründe für die spektakuläre Flucht waren schnell klar: Weder besaß der Jugendliche einen Führerschein, noch war sein Gefährt versichert. Gegen den Auszubildenden wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.