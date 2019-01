Unfälle Flucht vor Polizei endet im Graben: Drei Leichtverletzte Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer bei Postau (Landkreis Landshut) mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist hält eine Polizeikelle. Foto: Armin Weigel/Archiv

Postau.Während der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete, mussten seine drei Mitfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ging am Mittwoch davon aus, dass sich der Mann der Kontrolle am Vortag entzog, weil sein Wagen weder angemeldet noch versichert war. Der 19-Jährige kehrte kurze Zeit später freiwillig an die Unfallstelle zurück. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. Auf seiner Flucht raste er mit rund 100 Stundenkilometern unter anderem über mehrere Feldwege und durch eine Ortschaft. Passanten wurden nicht verletzt.