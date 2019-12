Kriminalität Flucht vor Polizei mit Böllern im Auto Mit 150 Kilogramm vermutlich illegaler Feuerwerkskörper im Kofferraum ist ein Autofahrer bei Tirschenreuth geflüchtet.

Merken

Mail an die Redaktion Feuerwerksraketen liegen in einem Geschäft. Foto: Inga Kjer/dpa

Waldsassen.Sein Fahrzeug sollte am Samstag in Waldsassen routinemäßig kontrolliert werden. Der Fahrer habe dann aber plötzlich Gas gegeben und sei mit seinem Wagen durch einen Friedhof geflüchtet, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.

An einer Kreuzung verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Es kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Fahrer und sein Beifahrer aus dem Raum Frankfurt wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Kofferraum entdeckten die Beamten die Böller, die die Männer zuvor offenbar in Tschechien gekauft hatten.

Weil Explosionsgefahr nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde die Unfallstelle am Samstag bis zum Eintreffen von Sprengstoffexperten großräumig abgesperrt. (dpa)