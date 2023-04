Lichtenfels Flucht vor Polizeikontrolle endet im Main

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer in Oberfranken mit seinem Wagen im Main stecken geblieben. Der 45-Jährige habe in Michelau (Landkreis Lichtenfels) versucht, über einen Radweg davonzufahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch den hohen Wasserstand des Flusses sei der aber überflutet gewesen - und die Flucht des Mannes jäh beendet worden.

dpa