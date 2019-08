Justiz Flüchtiger beging bereits Gewalttaten Der Prozess wegen Übergriffen im Februar auf Passanten vor den Regensburg Arcaden beginnt. Aber ein Täter ist abgetaucht.

Von Christian Eckl

Merken

Mail an die Redaktion Am Amstgericht Regensburg findet am 5. September ein Prozess statt. Einer der zwei Angeklagten ist jedoch entflohen. Foto: Weigel/dpa

Regensburg.Der Ende Juli geflohene 19-jährige Muschtaba Hussaimi ist nach wie vor verschwunden. Kommenden Donnerstag findet dennoch ein Prozess am Regensburger Amtsgericht statt – allerdings ohne ihn. Denn der am 1. Januar 2000 in Helmand in Afghanistan geborene Mann ist nicht mehr auffindbar. JVA-Beamte aus Franken hatten den Mann ins afghanische Generalkonsulat ins Nobelviertel Grunewald nach München gebracht. Dort türmte Hussaimi am 24. Juli 2019. Er sprang bei einem Toilettengang aus dem Klofenster des Generalkonsulats. Seither fehlt von dem jungen Mann jede Spur, die Polizei sucht nach ihm.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ####### ##### ## ### ####################### ### ### ##########. „### ######## ### ###########“, ##### ## ## ### ########### ############ ###############.

###### ###### ##### ########## #### ## ##. #### ####, #### #### #### ### ######, ##############. ########## ##### ### ### ####### ####### ## ##. ####, #### #### #### ### ######. ######## ##### ### ####### ### ############ ########## ##### ##########, #### ## ######-###### #### #### ### ######### ############## ###### #####. ### ########## ########### ########## ###### #### ### ####### ### ################# ## ##. ###### ###: „###### ########### ##### ### ################ ### ############### #########“, ## #### ########## ### ############. #### #############, ### #### ##### ######### ## ######, #### ## ##### ######## ##### ####.

#### ######## ### ############ ############### ## ####### ######## #####, ### ##### ### ########## ######### ### #### ### ############# ########## #######. ### ###### ## ############### ### ########- ### ### ######### ### ###### ######. „####### ## ######### ### ##### ##### #### ## ############## ##### #######“, ## ### ########## ### ############ ######. ##### ### ############### ## ####### ##### ######### ###, ###### ####### ######. ##### ## ## #### #### ### ###### ######### ###### ##### ######## ### – #### ###### #### #### #### ### ##########.

########## ###### ########

#### ### ##-####### ##### ## ### ############, ####### ## ####### ############# ###, ####### ### ########### ########## ##: „### ############## ##### ### ############ #### ######## ##### ##### ######## ############### #######“, ## #### ##########. ####### #### #### ###### ####### ########## ## #### ######, ###### ### ###### ########### ####### ### #### ########, „## #### ############# ### ###### ########### ##############“. ### #### ######## ####### #### ######## ########.

#### #### ### ########### ## ############ ##### #### ## ### ################# ### ########## ### ###### #########. „## ### #### #### #### ########### #################“, ###### ### ######### ### ######### ### ####### ### ################# ###. ## ##### ########### ###########, #### ### ### ###### ### ######### ### „######################### ## ### #### ########“, ## ### ######## ### #########. „######### ############# ### #### ########### ### ### ##################“, ## ### ########.

######## ### ### ############# ############## ##########

#### ### ######## #### ####### ### ######## ### ########### ############# ############## ########## #### ########### ########. ### ######## ####, #### ### ######### ### ############# #### ### ########. #### ####### ### ############ ############ ##### ## ####### #### #### ###### ######## ###########, ### #### ###########. „### ########### ##### #### ########## ###. ## ##### ## ##. ###### #### ##### ############ ################ ##### ### ########### ########## ## ##### ############# ####### ##########“, #### ### ########## ### ############. ###### ############ ####### ## ###, ###### ### #### ### ######### ## ######## ### ### ###### ########## ################ ##### #####.

#######: ##-######## ######### ################

########### #### ### ###### ###### ####### #### ####### #########: ## ######## ### ########## ####### ####### #### ### ###### ###### ##### ######### ########### ###. ### ###### ### ##-######## ### ############## ###### ############ #####, #### ### ### ### ######## #######. ### ### ##### ######### ### ########### ######, ####### ### ###########, ## ## #### ### ### #### ## „####### ####“ ######.

### ##-####### ### ######## #####, ## #### ######## ## ######. ######### ### ## #### ####### ## ######## ###########: ### ####### ### ######## ### ####### ######### ######, ## ### ####### ### ##################. ##### ###### ### ##### ####### ### ### #### #### ## ########### ####. ### ### ######### ####### ######, #### ### ##### ### ########### ### ##### ############# #####. #### ### ### #### ## ##### ###, ######## ### ###### ########### ######### ###### ### ### ###, ### ### ########### ### ### ########.

##### ###### ########## #### #### ####### ### ######### ### ### ################. #### ###### ### ###### ###### ######## ##### ##-######## ####### ########### #####. #### ##########, ### ### ############# ###########, ######## ### ###### ######## ### ### ##-######## ### ####### ### #### ### ####### ###. ### ##-########, ### ### ###### ## ##### ###### ######, ##### #### ####### ######### ########## ### ##########.

### ########## ### ############ #######, #### ### ####### #### ## ########### ### ######## ########### ####. ### ######### ##### ##########, ### ## ########## ####### #####. ## ######## ## ######## ####, ##### ### ##### ####### #####.