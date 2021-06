Anzeige

Fahndung Flüchtiger BKH-Patient festgenommen Am Samstag flüchtete der Mann bei einem begleiteten Ausgang in Straubing. Jetzt wurde er in Deggendorf gefasst.

Mail an die Redaktion Die Polizei fahndet seit Freitagnachmittag nach dem Täter. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Straubing.Der flüchtige 34-jährige Patient des Straubinger Bezirkskrankenhaus konnte am Samstag gegen 14 Uhr an der Uferpromenade in Deggendorf angetroffen und festgenommen werden. Zuvor waren Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die zur Verhaftung führten.

Seit Freitag, 11. Juni etwa 14 Uhr, suchte die Polizei etwa 24 Stunden lang nach dem Mann, der bei einem begleiteten Ausgang geflüchtet ist. Der 34-Jährige entfernte sich nach Polizeiangaben bei einem genehmigten Spaziergang von seiner Gruppe und flüchtete auf Höhe der OMV-Tankstelle in der Regensburger Straße in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndete intensiv mit vielen Einsatzkräften nach der Person, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.