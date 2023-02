Landkreis Coburg Flüchtiger landet kopfüber im Fluss

Flucht endet im Fluss: Ein 36-Jähriger ist in Oberfranken mit seinem Elektro-Kleinkraftrad vor der Polizei geflüchtet und kopfüber in der Röden gelandet. Beamte zogen den Mann am Samstag in Neustadt (Landkreis Coburg) aus dem Wasser, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag hieß.

dpa