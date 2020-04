Kriminalität Flüchtlinge eingeschleust: Polizei sucht Lastwagenfahrer 17 mutmaßliche Flüchtlinge hat die Polizei in der Nähe eines Pendlerparkplatzes zwischen Erlangen und Heßdorf (Landkreis Erlangen-Höchststadt) aufgegriffen.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa/Archivbild

Erlangen.Zeugen hatten beobachtet, wie diese von einem Sattelschlepper gesprungen und in einen Wald gelaufen waren. Der Lastwagen fuhr in Richtung Autobahn 3 weiter.

Polizisten brachten die Männer in eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Alle seien bei guter Gesundheit, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Wie genau die angeblich aus Syrien stammenden Flüchtlinge am Dienstag nach Bayern gekommen sind, konnten die Ermittler nicht sagen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach dem Fahrer des Sattelschleppers.