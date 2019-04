Kriminalität Flüchtlingsprozess: Angeklagte gestehen Seit heute stehen vier Flüchtlinge in Amberg vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, prügelnd durch die Stadt gezogen zu sein.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Die Angeklagten verdecken ihre Gesichter. Weil sie Ende letzten Jahres wahllos Passanten in der Amberger Innenstadt angegriffen haben sollen, müssen sich vier junge Flüchtlinge vor Gericht verantworten. Foto: Armin Weigel/dpa

Amberg.Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und begleitet von einem enormem Medieninteresse hat am Dienstagmorgen der Prozess gegen vier junge Flüchtlinge vor der Jugendschöffenkammer am Amtsgerichts Amberg begonnen. Den vier Männern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren -drei stammen aus Afghanistan, ein vierter aus dem Iran - wird vorgeworfen, am 29. Dezember vergangenen Jahres prügelnd durch die Stadt Amberg gezogen zu sein. Alle vier Angeklagten haben die Taten vor Gericht über ihre Verteidiger eingeräumt und sich bei den Opfern entschuldigt. Sie führten den Alkohol- und Drogenkonsum als Grund für die massiven Entgleisungen an. Das Gericht hat nach einem Rechtsgespräch mit Verteidigern und Staatsanwaltschaft für die Geständnisse mildere Haftstrafen angeboten. Damit kämen drei der Täter mit einer Bewährungsstrafe zwischen wenigen Monaten und 1,5 Jahren davon. Der 17-jährige Iraner A. müsste – auch aufgrund einer weiteren Anklage mit Vorfällen in Regensburg und Mallerdorfs-Pfaffenberg – mit einer Haftstrafe im Rahmen zwischen zwei Jahren und zwei Monaten und zwei Jahren und sechs Monaten rechnen. Auch er hat die Taten in Amberg eingeräumt, streitet aber einen der ihm in Regensburg vorgeworfenen tätlichen Angriffe ab. Dazu wird nun noch ein Zeuge gehört.

Fall erregte bundesweit Aufmerksamkeit

Der Fall der prügelnden Asylbewerber in Amberg hatte Ende des Jahres ein bundesweites Medieninteresse hervorgerufen. Rechte Parteien instrumentalisierten den Vorfall für ihre Zwecke. Das Thema schnellere Abschiebung für Straftäter wurde von Innenminister Horst Seehofer (CSU) angeführt, sein bayerischer Amtskollege Joachim Herrmann (CSU) reiste eigens nach Amberg ums sich selbst ein Bild über die Sicherheitslage zu machen. Er versprach Oberbürgermeister Michael Czerny Verstärkung für die Polizei. Zum Abschluss der Ermittlungen betonten allerdings Polizei und Staatsanwaltschaft, dass man zwar von der Intensität der Taten überrascht gewesen sei, das Geschehen aber als jugendtypische Problematik unter Alkoholeinfluss einordne. „Wir müssen uns bei der Bewertung der Taten von der Herkunft der Täter lösen“, hieß es. Der scheidende Polizeipräsident Gerold Mahlmeister fasste es vergangene Woche in einem Interview mit der Mittelbayerischen so zusammen: „Das ist ein Phänomen, das es nicht nur bei Ausländern gibt.“ Mahlmeister sagte aber auch: „Wer sich derart daneben benimmt, muss damit rechnen, dass er das Recht auf Asyl verwirkt.“

Verfahren könnte sich deutlich abkürzen

Bei den Taten in Amberg wurden 15 Opfer verletzt, insgesamt gab es 21 Geschädigte, darunter auch mehrere Polizeibeamte, die angegriffen und beleidigt wurden. Die Staatsanwaltschaft legt den zum Tatzeitpunkt betrunkenen und teilweise drogenberauschten Flüchtlingen unter anderem gefährliche Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung zur Last. Aufgrund der Geständnisse könnte sich das auf zunächst zehn Verhandlungstage und 15 Ersatztermine terminierte Verfahren nun deutlich abkürzen.

Im Prozess wurde auch bekannt, dass gegen den zum Tatzeitpunkt 17-jährigem A. Eine weitere Anklage zugelassen wurde. Demnach ging A. In Regensburg im Jahr 2018 zweimal auf öffentlichen Plätzen auf Menschen los. In einem Fall soll er einem Mann ins Gesicht geschlagen und ihm eine abgebrochene Flasche gegen den Oberkörper geworfen haben. Diese Tat bestreitet er allerdings und nahm sie ausdrücklich aus seinem Geständnis aus. Er sei zum angegebenen Zeitpunkt am Donauufer mit einem Freund gesessen und habe Alkohol konsumiert, erklärte sein Verteidiger. Eingeräumt hat A., gegen den bereits ein gültiger Abschiebebeschluss vorliegt, dass er in einen Streit am Domplatz involviert war, wo er ein Opfer mit Fäusten traktierte und mit einer abgebrochenen Flasche bedrohte. Außerdem räumte er Morddrohungen gegen den Leiter einer Wohneinrichtung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Mallersdorf-Pfaffenberg ein. In der Maximilianstraße warf er zudem eine Flasche in die Scheibe eines Bushäuschens und verletzte dabei eine Passantin, die durch Glassplitter Schnittwunden erlitt, so die Anklage. Auch diesen Vorfall gab der 17-Jährige, der auch in Amberg zu den Haupt-Aggressoren gehörte, zu. Der Iraner war es auch, der den 17-jährigen Mitangeklagten G., der mit einer Beleidigung die Vorfälle in Gang setzte, dazu animierte, handgreiflich zu werden.

Aufgrund der Geständnisse hat der Vorsitzende Richter Jung bereits mit der Verlesung verschiedener Protokolle begonnen. Die Verhandlung wurde am Nachmittag fortgesetzt. Der nächste Prozesstag ist dann am 7. Mai. Wie schnell dann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist noch offen.