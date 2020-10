Anzeige

Migration Flüchtlingsrat kritisiert Abschiebungen während Coronazeit Der Bayerische Flüchtlingsrat und die Organisation Pro Asyl kritisieren mögliche Abschiebungen inmitten der Corona-Pandemie.

Mail an die Redaktion Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Foto: picture alliance / Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

München.„In diesen Zeiten noch schnell eine Abschiebung durchzuziehen, bevor der nächste Lockdown kommt, zeugt von einer ausgeprägten Kaltschnäuzigkeit“, betonte der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, am Dienstag. Abschiebungen während der Corona-Pandemie seien unverantwortlich.

Nach Informationen der Flüchtlingshelfer waren für Dienstagabend von München aus Abschiebungen nach Somalia und Äthiopien geplant. Doch gebe es etwa für die 15 Millionen Menschen in Somalia nur 15 Intensivbetten, hieß es in der Mitteilung. Auch nach Afghanistan könnten ab November wieder Menschen abgeschoben werden, obwohl die Lage dort wegen Corona derart schlimm sei, dass mehrere Verwaltungsgerichte in Deutschland auch für junge und gesunde Männer ein Abschiebungsverbot festgestellt hätten. Ein Sprecher des zuständigen Landesamtes für Asyl und Rückführungen wollte die Informationen über anstehende Flüge am Dienstag nicht kommentieren.