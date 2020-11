Anzeige

Luftverkehr Flughafen München schickt Terminal 1 in den Winterschlaf Der Flughafen München stellt die Passagierabfertigung im Terminal 1 bis auf weiteres ein.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mann läuft am Flughafen München am Terminal 2 zu seinem Gate. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln hätten die Fluggesellschaften ihr Angebot mit Beginn des Winterflugplans auch in München noch weiter reduziert, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Wurden im November vergangenen Jahres noch 120 000 Passagiere pro Tag abgefertigt, seien es jetzt nur 10 000 - „Tendenz leider fallend“. Im Durchschnitt starteten und landeten lediglich 130 Passagiermaschinen am Tag. Ab 1. Dezember würden alle An- und Abreisen im Terminal 2 abgefertigt.