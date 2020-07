Anzeige

Luftverkehr Flughafen München wird Airport Sofia mitbetreiben Der Flughafen München betreibt künftig den internationalen Airport der bulgarischen Hauptstadt Sofia mit.

Mail an die Redaktion Blick über den Münchner Flughafen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Sofia.Das Konsortium Sof Connect, das aus der Flughafen München GmbH und dem französischen Investor Meridiam besteht, unterzeichnete in Bulgarien den Konzessionsvertrag. Die Konzession hat eine Laufzeit von 35 Jahren. Vorgesehen sind Investitionen von mindestens 608 Millionen Euro, wie die bulgarische Regierung am Mittwoch mitteilte. Damit sollen am Flughafen Sofia unter anderem Dienstleistungen, Infrastruktur, Instandhaltung sowie Umweltschutz verbessert werden.

Der Airport ist der größte Flughafen in Bulgarien. Dort wurden 2019 nach eigenen Angaben 7,1 Millionen Passagiere und fast 24 000 Tonnen Fracht abgewickelt. Die Flughäfen der bulgarischen Schwarzmeerstädte Warna und Burgas werden vom Frankfurter MDax-Konzern Fraport betrieben.