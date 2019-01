Luftverkehr

Flughafen Nürnberg ist nicht von Germania-Krise betroffen

Der Flughafen Nürnberg ist von der Finanzkrise bei der Fluglinie Germania nicht betroffen. „Durch einen Airline-Mix haben wir keine so große Abhängigkeit mehr wie bei Air Berlin. Wir gehen davon aus, dass Germania den Flugbetrieb weiterführt“, sagte Flughafensprecher Christian Albrecht am Mittwoch. Die Fluglinie steckt in finanziellen Schwierigkeiten und prüft deshalb mehrere Finanzierungsoptionen, wie am Dienstag bekannt wurde.