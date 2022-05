Fluggäste-Plus Flughafen Nürnberg rechnet mit drei Millionen Passagieren

Nach pandemiebedingten Einbrüchen in den Jahren 2020 und 2021 rechnet der Flughafen Nürnberg in diesem Jahr wieder mit rund drei Millionen Passagieren. Das wären zwei Millionen mehr als jeweils in den beiden vergangenen Jahren, als der Flugbetrieb in Nürnberg während der Corona-Lockdowns phasenweise fast komplett stillstand, sagte Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe am Donnerstag bei der Jahres-Pressekonferenz in Nürnberg.

dpa