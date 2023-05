Luftverkehr Flughafen Nürnberg verzeichnet mehr Passagiere und Umsatz

Der Flughafen Nürnberg hat im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Passagiere verzeichnet und konnte so auch beim Umsatz zulegen. Unter dem Strich stand aber auch 2022 ein Verlust, wie Geschäftsführer Michael Hupe am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

dpa