Leute „Focus“-Gründer will Alterspräsident werden

München.Der frühere „Focus“-Chefredakteur und -Mitherausgeber Helmut Markwort will Alterspräsident des nächsten Bayerischen Landtags werden. „Ich kenne mich ja in der bayerischen Politik ganz gut aus und habe in allen Parteien recherchiert“, sagte Markwort der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag). Der 81-Jährige steht auf der Liste der bayerischen FDP für die Landtagswahl im Herbst 2018. Sollte Markwort den Einzug schaffen und dann im Landtag der älteste Abgeordnete sein, wäre er automatisch Alterspräsident. Sollte das gelingen, will er in seiner möglichen Eröffnungsrede für einen weniger strengen Fraktionszwang und eine „Untergrenze für Vorschriften“ werben.