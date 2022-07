Handwerk Fördermillionen sollen Bayerns Handwerk zukunftsfest machen

Zur Stärkung des Handwerks in Bayern will die Staatsregierung in den kommenden Jahren rund 57 Millionen Euro in den Bau neuer, digitaler und moderner Bildungszentren investieren. Das Kabinett beschloss am Dienstag ein vierteiliges Maßnahmenpaket, das sowohl gegen den Fachkräftemangel als auch bei der fortschreitenden Digitalisierung helfen soll. Nach den Worten von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geht es auch darum, den bestehenden Investitionsstau abzubauen.

dpa