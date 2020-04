Anzeige

American Football Footballer Bada: Brady oder Wilson „sacken“ wäre ein Traum Der deutsche Footballer David Bada hat sich für seine Chance auf eine NFL-Karriere viel vorgenommen.

Mail an die Redaktion Spieler der us-amerikanischen NFL-Profiliga laufen über ein Footballfeld. Foto: Morry Gash/AP/dpa/Archivbild

Washington.„Ich will Tom Brady oder Russell Wilson sacken! Die lebenden Legenden zu Boden zu bringen, das wäre ein Traum“, sagte der 25-Jährige Verteidiger in einem Interview auf ran.de. Über ein Programm zur Förderung internationaler Talente hat es der gebürtige Münchner in den vorläufigen Kader der Washington Redskins geschafft. Jakob Johnson aus Stuttgart schaffte es bei den New England Patriots auf diesem Weg in der vergangenen Saison in den 53er Kader und zu Einsätzen in der stärksten Football-Liga der Welt.

Bada war in Deutschland zuletzt für die Schwäbisch Hall Unicorns aktiv. Der Schritt in die USA bedeutet ihm viel. „Unbeschreiblich! Ich konnte es gar nicht glauben! Mir kamen sogar ein paar Tränen. Ich habe es immer noch nicht realisiert, dass ich bald in der NFL spiele“, sagte er. „Davon träumst du dein ganzes Leben und jetzt wird es endlich wahr.“