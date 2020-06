Anzeige

Tourismus Forderung: Thermen sollen wieder öffnen Rund 300 Teilnehmer haben bei einer Kundgebung in Birnbach die schnelle und vollständige Öffnung der Thermalbäder gefordert.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Kurgast badet in einem Außenbecken der Europatherme in Bad Füssing. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Bad Birnbach.Bei einer Kundgebung im niederbayerischen Bad Birnbach haben mehrere Bürgermeister die schnelle und vollständige Öffnung der Thermalbäder in der Region gefordert. Nach Angaben der Kurverwaltung in Bad Birnbach kamen am Montag über 300 Teilnehmer zu der Veranstaltung und protestierten unter anderem gegen die Auflagen, die bei der Öffnung der Außenbereiche ab 8. Juni gelten sollen: Da innenliegende Bereiche wie Umkleiden und Duschen weiterhin erstmal geschlossen bleiben müssen, sei eine Nutzung der Therme in der Praxis quasi unmöglich, betonte die Kurverwaltung.

„Wir benötigen die Freigabe für die Öffnung der Sanitäranlagen und Umkleiden in den Innenbereichen unserer Kurmittelhäuser sofort und unverzüglich, damit ein Betrieb der Außenbereiche ab dem 8. Juni als erster Schritt überhaupt erfolgen kann“, sagte Bad Birnbachs Bürgermeisterin Dagmar Feicht (CSU). Spätestens ab 15. Juni sollten auch die Becken, Ruheräume und sonstigen Einrichtungen im Innenbereich in Betrieb genommen werden, forderte sie. Sieben niederbayerische Thermalbadbetreiber hätten dazu bereits gemeinsam ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet.

Alleine im sogenannten Bäderdreieck zwischen Bad Birnbach, Bad Griesbach und Bad Füssing gibt es fünf Thermalbäder – sie sind der größte Tourismusmagnet in der Region.

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern finden Sie hier.