Wahlen Forsa-Chef: CSU hat Bindekraft auf kommunaler Ebene verloren Die CSU hat ihre Bindekraft auf kommunaler Ebene aus Sicht von Forsa-Chef Manfred Güllner verloren.

Mail an die Redaktion Forsa-Chef Manfred Güllner stellt einen Bericht vor. Foto: Britta Pedersen/zb/dpa/Archivbild

München.Obwohl die Menschen in Bayern mit ihren Lebensverhältnissen deutlich zufriedener seien als im Bundesdurchschnitt, könne die CSU dies nicht mehr so wie früher für sich ummünzen, sagte Güllner dem „Donaukurier“ (Wochenendausgabe). 2014 habe die CSU noch 40 Prozent bei Kreistags- und Stadtratswahlen geholt. „Das wird sie nicht mehr erreichen“, sagte Güllner. Gründe seien vor allem die erstarkten Grünen und die AfD, die 2014 noch kaum Kandidaten aufgestellt habe. Im Vergleich zur Schwesterpartei CDU oder gar zur SPD stehe die CSU aber derzeit mit Werten von knapp 40 Prozent dennoch sehr gut da. Am 15. März werden in Bayern neue Kommunalvertretungen gewählt.