Wissenschaft Forscher wollen App für Schwangere entwickeln Herztöne vom Baby aufzeichnen, Ultraschallbilder aufnehmen oder Urintests machen - das sollen Schwangere künftig per Smartphone-App Zuhause erledigen können.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Hebamme tastet den Bauch einer Frau ab, die im neunten Monat schwanger ist. Foto: Caroline Seidel/dpa

Erlangen.Die Grundlagen dafür erarbeiten die Universität Erlangen-Nürnberg und das Universitätsklinikum Erlangen. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert das Projekt in den kommenden zweieinhalb Jahren mit 3,2 Millionen Euro, teilte die Universität am Dienstag mit. In einer klinischen Studie mit 500 Frauen wollen die Forscherinnen und Forscher zunächst testen, wie Schwangere Vorsorgeuntersuchungen möglichst leicht zu Hause machen können. Anschließend wollen sie eine App entwickeln, die Messerergebnisse aufzeichnen und auswerten sowie diese an Ärzte und Hebammen übermitteln kann.