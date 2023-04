Geschichte Forschung zu fränkischer Landesgeschichte in Schloss

Die fränkische Landesgeschichte wird künftig in einem frisch sanierten Schloss erforscht: Am Freitag wurde der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Nordflügel des Schlosses Thurnau (Landkreis Kulmbach) gefeiert. In den historischen Räumlichkeiten ist seit 2019 der Institut für Fränkische Landesgeschichte untergebracht, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der beiden oberfränkischen Unis Bamberg und Bayreuth zusammenarbeiten.

dpa