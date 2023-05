Landkreis Coburg Forstschlepper brennt aus: Hoher Schaden

Ein Forstschlepper ist in Oberfranken vollständig ausgebrannt – es entstand ein Schaden von rund 450.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand bei Sonnefeld (Landkreis Coburg) auslöste. Ein 52-Jähriger hatte am Freitagmorgen den Brand im Motorraum seiner geparkten Maschine entdeckt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa