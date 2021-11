Anzeige

Medien Fortsetzung von „Wetten, dass..?“: Gottschalk ist skeptisch Showmaster Thomas Gottschalk (71) ist trotz des Quotenerfolges der Sonderausgabe von „Wetten, dass.

Thomas Gottschalk freut sich nach dem Ende der Jubiläumsshow „Wetten, dass..?" mit Karina Mross.

Nürnberg..?“ skeptisch, ob es eine Fortsetzung geben wird. „Mit dieser tollen Quote habe ich nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass das ZDF seine Pläne ändert. Wenn sie mich fragen, fange ich an, zu überlegen“, sagte der Moderator am Montag „Bild“. Die Jubiläumsfolge des ZDF-Klassikers hatte am Samstagabend 13,8 Millionen Zuschauer erreicht.

Der Programmdirektor des Senders, Norbert Himmler, teilte tags darauf mit: „Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken.“

„Wetten, dass..?“-Erfinder Frank Elstner hatte sich schon während der Show in Nürnberg für eine Fortsetzung ausgesprochen. Gottschalk fand im Gespräch mit der „Bild“ warme Worte für seinen Vorgänger: Elstner besitze „eine große Herzensgüte“. Und weiter: „Der gönnt mir alles. Er ist kein bisschen neidisch auf mich, obwohl er sagen könnte, er habe sein Erbe zu früh an mich abgegeben.“

