Fussball Fortunas Rösler trotz Personalsorgen: „Sehr gutes Gefühl“ Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf tritt ohne Neuzugang Kevin Danso beim Pflichtspiel-Auftakt der neuen Saison gegen den FC Ingolstadt an.

Mail an die Redaktion Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler kommt vor einem Spiel ins Stadion. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Düsseldorf.Der 21 Jahre alte österreichische Abwehrspieler litt zuletzt unter muskulären Problemen. „Er hat es leider nicht geschafft“, sagte Fortuna-Coach Uwe Rösler am Freitag im Hinblick auf das Pokalspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Drittligisten FC Ingolstadt: „Das Risiko war einfach zu groß.“ Die Leihgabe vom FC Augsburg soll nun für den Zweitliga-Auftakt am 18. September beim Hamburger SV fit gemacht werden.

Trotz einiger personeller Probleme hat Rösler für das erste Pflichtspiel der Saison „ein sehr gutes Gefühl“. „Wir sind gewappnet“, meinte der 51-Jährige. Dabei steht in Rouwen Hennings derzeit nur ein etatmäßiger Stürmer zur Verfügung. Emmanuel Iyoha ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und droht lange auszufallen. Dawid Kownacki stieg erst in dieser Woche ins Training ein und hat noch erheblichen Fitnessrückstand.

Auch Kenan Karaman, der laut Medienberichten unbedingt wechsel will, wird am Samstag nicht zum Einsatz kommen. „Das liegt nicht mehr in meiner Hand“, sagte Rösler zu einem möglichen Wechsel des türkischen Nationalspielers. „Ich werde aber bis zum letzten Atemzug um ihn kämpfen“. Sollte Karaman wechseln, könnte noch ein Angreifer geholt werden.